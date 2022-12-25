رئيس صندوق التنمية الثقافية: تسويق المنتج الإبداعي على رأس أولوياتنا

كشف الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، ملاح خطته للعمل في الفترة المقبلة، وأبرز الأفكار التي يجهز لتنفيذها من أجل تطوير القطاع.

وقال «ابوالحسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا يأتي على رأس أولوياتنا تسويق المنتج الثقافي، من أجل تحقيق تنمية ثقافية ورفع الذوق العام للمواطن، فضلا عن تحقيق نسبة من العائدات للعمل الإبداعي، خاصة أن مصر دولة ثرية جدا فكرا وفنا وحضارة وتاريخا.

وأضاف: «لدينا افكار في إطار التحول إلى الاستثمار في الصناعات الإبداعية دون تسليع الثقافة»، لافتا إلى تطوير أساليب الدعاية والترويج للمنتجات الإبداعية، مؤكدا دورا الدعاية الجيدة في عملية التسويق.

«أبو الحسن»: نبحث الشراكة مع رجال الأعمال

وذكر أنّه يجرى العمل على خلق البيئة الممكنة للاستعانة برجال الأعمال في تسويق عدد من أنشطة الصندوق بما لا يتنافى مع الأهداف العليا للوزارة، ومنها بينها منتجات المبادرة «صنايعية مصر»، التي ينظمها الصندوق.

وأشار إلى أن العمل في الصندوق يجري في إطار استراتيجية الثقافية للوزارة بما يتماشى مع رؤية 2030، موضحا التحول إلى الاستثمار في المجالات الثقافية عن طريق فتح مجالات التعاون الثقافي، مع الالتزام بالاستمرار في تقديم الخدمات الثقافية للمواطنين.