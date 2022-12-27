«العربي للأسمدة»: افتتاح مجمع شركة النصر يوفر الاحتياجات والفائض للتصدير

قال المهندس حسن عبدالعليم، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، إنه سيتم افتتاح مجمع الأسمدة النيتروجينية في شركة النصر للكيماويات الوسيطة خلال فترة قليلة، بما يساهم في سد احتياجات الفلاح المصري والتصدير للخارج، مشيرًا إلى دعم الفلاح بنسبة 55% من إنتاج جميع مصانع الأسمدة النيتروجينية حاليًا، موضحًا أنه لا توجد أي أزمات في تلك الأسمدة فهي تكفي الأراضي الزراعية المصرية ونصدر الفائض منها للخارج.

توافر الأسمدة بأسعار مدعمة من الدولة

وأضاف «عبدالعليم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طمأن الفلاح المصري في حديثه أمس، خلال افتتاح مصانع الغازات الطبية والصناعية، إذ أكد توافر الأسمدة بأسعار مدعمة من الدولة.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، إلى أن سعر الأسمدة بالجمعيات الزراعية أقل من سعر التكلفة حيث تسجل 4500 جنيه بالضريبة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم الفلاح المصري، إلى جانب المصانع من خلال مدها بالغاز الطبيعي الذي يمثل المادة الأساسية لصناعة الأسمدة النيتروجينية.

الوطن العربي ينتج 30% من الأسمدة في العالم

وأوضح، أن الاتحاد العربي للأسمدة يرعى صناعة الأسمدة في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الوطن العربي ينتج أكثر من 30% من الأسمدة في العالم، ويُصدرها لجميع الدول، مضيفًا أن مصر تُصدر الأسمدة لأوروبا وبعض دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية والبرازيل.