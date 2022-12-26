خبير اقتصادي: رسائل الرئيس السيسي اليوم واضحة ومطمئنة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن رسائل الرئيس السيسىي، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، واضحة ومطمئنة لجميع المواطنين، وخطوة توفير الكلور والغازات الطبية جادة للحفاظ على حياة المواطنين وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية لهم.

تخفيف الضغط على العملة الاجنبية

وأضاف أن الدولة حرصت على تحقيق الإنتاج المحلي الذاتي، لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا من قبل الدولة المصرية لقطاع الصناعة لتوفير جميع احتياجاته بهدف تصنيع منتجات محلية بجودة عالمية تغنينا عن الاستيراد من الخارج، وهذا ما أمده الرئيس اليوم من خلال قوله الدولة تسعي لإنتاج بعض المواد التي تستورد من الخارج، وتوفير المنتجات بمصانعنا والتي تساهم في توفر فرص عمل للشباب المصري وتخفيف العبء على الاستيراد.

مواجهة الارتفاع في أسعار السلع

وأكد أن الرئيس طالب في كلمته الحكومة بطمأنة الناس على الدولار، وجهود الدولة في مواجهة رتفاع الأسعار، مشيرا الى أن هناك سعي كبير من قبل الدول لمواجهة الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، إذ قامت الدولة خلال الفترة الماضية بعدد كبير من الإجراءات لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وتابع أن هناك حرص واضح من الدول على استقرار الأسعار رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، موضحا أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم، حيث طالب الرئيس الجميع بالتكاتف لمواجهة هذه الأزمة العالمية التي تسبب ارتفاعا رهيبا في الأسعار.