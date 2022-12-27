تفاصيل تفحم طفلتين وإنقاذ شقيقهما في حريق شقة سكنية بشبرا

كشفت التحقيقات في واقعة تفحم طفلتين شقيقتين في حريق مسكنهما بمنطقة شبرا مصر، أن الشقة محل البلاغ كائنة بحارة الجنايني التابعة لدائرة قسم شرطة شبرا مصر، ومساحتها 60 مترًا، وهي عبارة عن غرفتين وصالة وحمام.

وأضافت التحقيقات بأن الحريق التهم غرفة واحدة خاصة بالأطفال الثلاثة وهم الضحيتين وشقيقهما محمد، 4 سنوات والذي تواجد وقت اندلاع الحريق في صالة الشقة وتمكن الأهالي من إنقاذه، بينما لقيت الطفلتين مصرعهما متفحمتين داخل غرفتهما.

وأوضحت التحقيقات بأن والد الضحيتين يدعي «علاء الدين.أ.م»، 27 سنة كان في عمله وقت الحريق، بينما كانت والدة الضحيتين في الشارع لشراء بعض احتياجات المنزل.

نشوب حريق هائل في شقة سكنية

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الأخير، في عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين العثور على جثتين متفحمتين لطفلتين شقيقتين وهما «كارمن، 3 سنوات وشقيقتها ريتاج، سنة ونصف»

نقل الجثتين لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت إجراء تحليل دي ان ايه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.