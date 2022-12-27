«مش هتخسر مليم».. كيف تربح 20 ألف جنيه في يوم واحد؟

بارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لـ18.87% أجل عام، من 18.81% في المزاد الأخير، يمكن للراغبين في استثمار أموالهم والتحوط ضد تقلبات سعر الصرف والتضخم، الحصول على عائد مضمون يقارب 20 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط.

العائد بعد 24 ساعة من الشراء

إذا كنت تمتلك 25 ألف جنيه أو مضاعفات هذا المبلغ، بإمكانك شراء إذون خزانة من البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، والحصول على عائد يتجاوز قيمة أعلى الشهادات البنكية كافة، خلال 24 ساعة فقط من الشراء.

قبل أي شيء، يجب عليك أن تتعرف أولا إلى أذون الخزانة المصرية وكيفية تحقيق الأرباح السريعة منها، باعتبارها وعاء الاستثمار المفضل لدى الأجانب، وبالتالي كيفية تحقيق أرباح تقارب 20 ألف جنيه في 24 ساعة فقط.

ما هي أذون الخزانة المصرية؟

أذون الخزانة هي أدوات ديّن قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بهدف جمع سيولة مالية من البنوك لصالح وزارة المالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

تطرح أذون الخزانة مرتين كل أسبوع، الأحد والخميس، بنظام المزاد، ويتم فيه تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وفي الغالب تكون الفائدة أعلى من الشهادات البنكية والودائع في البنوك المصرية.

اختر من 4 آجال

تُطرح أذون الخزانة بآجال 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، وسنة، ما يعني أنّه بالإمكان شراء أذون الخزانة لمدة من الأربعة سالفة الذكر، والحصول على العائد مقدما في اليوم التالي من الشراء.

يمكن استرداد مبلغ إذن الخزانة، عبر التقدم بطلب للبيع في أي يوم اعتبارا من اليوم التالي للشراء، وهي ميزة لا تتوفر في الشهادات البنكية التي تحتاج إلى مضي 6 أشهر أولا قبل «كسر الشهادة» واسترداد قيمتها مخصوم منها جزء من العائد.

8% زيادة في سعر الفائدة

يمثل العائد المرتفع على أذون الخزانة عامل جذب لمدخرات وأموال المؤسسات والأفراد، خاصة بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 8% منذ مارس الماضي.

يمكن شراء أذون خزانة أجل 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو 9 أشهر، أو سنة، وهي ميزة لا توفرها الشهادات البنكية والودائع، التي تكون آجالها على الأرجح 3 سنوات فأكثر، وقد تكون سنة أو سنة ونصف في حالات محدودة، كما هو الحال مع شهادة الـ18% التي طرحها بنكي الأهلي ومصر بأجل سنة واحدة.

حماية الأموال من تقلبات التضخم

الميزة الأخرى التي توفرها أذون الخزانة، هي سرعة استرداد أصل المبلغ (3 شهور – 6 شهور – 9 شهور – عام)، وحماية المال من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى أعلى من عائد الأذون.

في المزاد الأخير، تم تسعير عائد أذون الخزانة المصرية عند 18.87%، والعائد هنا أكبر من أي عائد أخر تقدمه البنوك على الشهادات والودائع، حيث أن أعلى عائد حالياً على الشهادات البنكية أجل 3 سنوات هو 17.25%.

في أذون الخزانة، يتم خصم 20% ضريبة من العائد عند استرداد قيمة إذن الخزانة، دون المساس بأصل المبلغ.

كيف تربح 20 ألف جنيه تقريبا؟

تقدم بإيداع مبلغ 100 ألف جنيه في البنك الأهلي المصري، وقدم طلب لشراء 4 أذون خزانة (أجل عام) بهذه القيمة، وفي اليوم التالي للشراء ستحصل على 18.870 جنيه، ويمكن توجيه هذا العائد (18.870 جنيه) لاستثماره في إذن خزانة آخر بقيمة 25 ألف جنيه بعد إضافة فارق المبلغ، ومن ثم الحصول على 1075 جنيه أخرى بعد يوم آخر من الشراء، أو توجيه العائد (18.870 جنيه) لشراء جنيه ذهب أو سبيكة صغيرة الحجم.

أخيرا، أذون الخزانة توفر عائد مضمون مصان من أشكال المخاطرة والمغامرة الاستثمارية الأخرى، وتضمن للمشتري تعاملا آمنا مع القطاع المصرفي، بعيدا عن وسائل النصب والخداع التي يمارسها البعض.