وظيفتان خاليتان في جامعتي بنها والإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة جامعتي بنها والإسكندرية لشغل وظيفتين، موضحا طرق التقدم والإجراءات اللازمة والشروط، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

أولا: جامعة بنها

الوظيفة: مدير عام العلاقات العامة والإعلام

وصف الوظيفة المطلوب شغلها

تختص الوظيفة بزيادة وتوثيق الروابط بين الجامعة والهيئات الأخرى على المستوى المحلي والخارجي؛ وإعداد النشرات الصحفية التي تصدرها الجامعة، واتخاذ إجراءات نشرها.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

المهارات الأساسية: استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف والحصول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016، وتقديم مقترحات لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محددة المدة وقابلة للقياس.

المهارات الفنية

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والإلمام بالمهارات الأساسية في مجال العلاقات العامة والإعلام.

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

إجراءات وشروط المتقدمين

- المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمدًا وموضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر، والتقدير والجزاءات والإجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين.

- بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة.

- المقترحات لتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها

- شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة للمجالس التأديبية أوالمحاكمة التأديبية أو الجنائية او الإيقاف عن العمل ونتيجة تحليل المخدرات.

- أن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد:

-1- القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

2- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

3- مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/12/25

نهاية الإعلان:2023/01/24

- تقدم الطلبات شخصيا وتسلم باليد باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها على أن تكون أصل وثمان صور.

ثانيا: جامعة الإسكندرية

الوظيفة المطلوبة: أمين جامعة الإسكندرية

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

المهارات الأساسية: اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية:

-القدرة على القيادة والتوجيه.

-القدرة على إستخدام الحاسب الآلي.

-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.المهارات والقدرات لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة على النحو التالي:

- قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة.

- أو قضاء مدة كلية قدرها تسعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

شروط المؤهل: الحصول على مؤهل دراسي عال مناسب لمجال العمل الى جانب توافر الخبرة في مجال العمل.

المستندات المطلوبة:

1- طلب شغل الوظيفة.

2- صورة بطاقة الرم القومي.

3- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

4- بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من الجامعة وموضحًا به:

• التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

• تقارير كفاية الأداء عن الخمس سنوات الأخيرة

• الخبرات النوعية والزمنية.

• الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

• العلاوات التشجيعية.

• خطابات الشكر والتقدير.

• الجزاءات إن وجدت.

• عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4x6.بالإضافة إلى أي بيانات آخري يرى المتقدم إضافتها.

5- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

6- اقتراحات لتطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط الاجراءات.

(طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى رقم 95 لسنة2017)

7-المؤهلات الأعلى والقدرة على إجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

8- تقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و7 نسخ.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/12/20

نهاية الإعلان: 2023/01/19

- تقدم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وذلك على الطلب المعد لذلك لدى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجامعة (بمقر الإدارة العامة بالشاطبي- إدارة الموارد البشرية) في موعد غايته ثلاثون يوما إعتبارًا من تاريخ النشر.

ولن يلتفت إلى الطلبات التي وردت قبل الميعاد أو التي ترد بعد الموعد المحدد كما ستستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.