مدير مركز «الفكر والدراسات» لقناة القاهرة الإخبارية: مصر نموذج متقدم في مكافحة الإرهاب

حصدت الدول العربية خلال العام الحالي، ثمار استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب في المنطقة على مدى السنوات الماضية، وهو ما ظهر جليًا في تحسن وضع 16 دولة عربية بمؤشر الإرهاب.

عكاشة: الدول العربية بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2013

من جهته، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن بعض الدول العربية بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2013 في مكافحة الإرهاب وتضييق الخناق عليه، وتجفيف منابع تمويله لإرساء قواعد معادلة أمنية مستقرة.

وأوضح «عكاشة» أن مصر تُعدُّ نموذجًا متقدمًا في جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى العراق الذي نجح من خلال قواته المتخصصة في مواجهة التنظيمات الإرهابية بشكل مركز خلال السنوات الماضية.

وحول الأساليب غير النمطية للتنظيمات الإرهابية، أوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أن هذه الجماعات بدأت منذ بداية العقد الماضي استخدام بعض الوسائل مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وتقنيات البث والتكنولوجيا الحديثة، في محاولة لاجتذاب قاعدة من الداعمين.

الجماعات تستخدم أسلوب الشائعات لبلبلة الرأي العام في الدول

ولفت العميد خالد عكاشة، إلى أن هذه الجماعات تستخدم أسلوب الشائعات لبلبلة الرأي العام في الدول، والطعن في شرعية حُكّامها، والتشكيك في جدوى المشروعات الوطنية التي تمثل محاولة لإنقاذ شعوب هذه البلدان من التفكك.