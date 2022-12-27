6 زلازل تضرب مصر خلال 2022.. يوم الثلاثاء يثير الحيرة

تعرضت مصر خلال عام 2022، للعديد من الهزات الأرضية، شعر بها السكان في أرجاء عدة محافظات، من شرم الشيخ إلى القاهرة، وقبل أيام قليلة من نهاية العام، سجلت مصر في الساعات الأولى صباح اليوم، زلزال جديد، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، كان مركزه محافظة جنوب سيناء، ليصبح سادس الهزات التي تتعرض لها البلاد خلال السنة الجارية.

أول زلزال في 2022

أول هزة أرضية كانت مع بداية العام، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، كان مركزها قبرص، وشعرت به بعض مناطق مصر، وبلغت قوته 6.6 ريختر، وبحسب المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سُجل الزلزال على بُعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط، وشعر به العديد من المواطنين في أماكن متفرقة.

وبعد أقل من شهر من زلزال يناير، وتحديدا في الأول من فبراير، الذي وافق يوم الثلاثاء، أيضًا، ضرب زلزال مدينة بني سويف، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة كانت بقوة 4.1 ريختر، على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف، وكانت الساعة 11 صباحًا.

وفي يوم الأحد 13 فبراير، ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.7 ريختر، مصر، وكان مركزها محافظة شرم الشيخ.

الهزة الأرضية رابعة مركزها دهب

يوم الثلاثاء21 يوليو، تعرضت مصر لهزة أرضية كان مركزها مدينة دهب على بعد 20 كيلو متر فقط، وصلت قوتها لـ3.3 ريختر، واستغرقت ثواني.

شهد يوم الإثنين 21 نوفمبر، ضرب مصر الزلزال الخامس، وكانت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، وشعر به المصريون في مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، ووقع في الواحدة والنصف، وكانت هذه الهزة تابعة لزلزال عنيف ضرب جزيرة كريت جنوب اليونان.

زلزال سادس قرب نهاية العام

وآخر زلزال ضرب مصر، حتى الآن، كان اليوم، في تمام الواحدة مساء، وكان بقوة 4.9 ريختر، على بعد 19 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الطور جنوب سيناء، وفقًا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، عبر موقعه الإلكتروني، حيث وقع الزلزال على عمق 30 كيلو مترًا.

واللافت والمثير للحيرة، أن الهزة الأرضية التي ضربت مصر اليوم، تعد الرابعة التي تقع يوم الثلاثاء، لكن ليس هناك أي تفسير علمي واضح لتلك الظاهرة.

جاد القاضي: مصر بها نشاط زلزالي

قال الدكتور جاد القاضي، خلال لقاء تليفزيوني، أن مصر بها أماكن تمتلك «نشاط زلزالي» معروف ومدروس، وتتم متابعته باستمرار، موضحا أن منطقة البحر الأحمر خاصة في الشمال، بها اتساع ونشاط زلزالي، كما أن هناك شفافية في الإعلان عن الهزات، ويتم التواصل المباشر مع المجتمع الإعلامي ومعهد البحوث الفلكية، والإعلان عن الهزات والزلزال دائمًا.