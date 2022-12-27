العثور على جثة شاب مجهول الهوية دهسه قطار في القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هوية شاب دهسه القطار في روض الفرج.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما انتدبت الأدله الجنائية لتصوير جثة المتوفى وأخذ بصماته، تمهيدا لمطابقتها بالبصمات والصور المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، في محاولة لكشف هوية صاحب الجثة، كما قررت النيابة العامة فحص بلاغات التغيب بمحافظتي القاهرة والجيزة.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بمصرع شاب دهسه القطار في منطقة روض الفرج، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وعدم وجود أيه مستندات تدل على هويته.

كما تبين عدم وجود متعلقات شخصية مع المتوفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.