مصرع شاب صدمه القطار في شبين القناطر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر اصطدام القطار به في منطقة غير مخصصة للعبور وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي حول الوفاة.

وكان شخصا لقي مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

بلاغ مصرع شاب بشبين القناطر

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبوره خط السكة الحديد بمدينة شبين القناطر.

تحريات مصرع شاب بشبين القناطر

انتقلت قوة أمنية وتبين وفاة شاب عمره نحو 17 سنهة، صدمة قطار الشرق رقم 389 القادم من محطة رمسيس إلى الزقازيق مارا بمحطة نوى وشبين القناطر، وأثناء عبور الشاب الطريق صدمة القطار في منطقة غير مخصصة للعبور، ولقي مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.