القبض على ربة منزل بتهمة الاستيلاء على معاش والدها المتوفي في سوهاج
كتب:
محمد بركات
11:56 ص | الإثنين 19 ديسمبر 2022
القبض على ربة منزل بتهمة الاستيلاء على الأموال
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط إحدى السيدات مقيمة في بمحافظة سوهاج بإدخال الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية عن طريق عدم الإفصاح عن زواجها للاستمرار في صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى، وهو الأمر الذى مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها دون وجه حق بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.