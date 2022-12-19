القبض على ربة منزل بتهمة الاستيلاء على معاش والدها المتوفي في سوهاج

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط إحدى السيدات مقيمة في بمحافظة سوهاج بإدخال الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية عن طريق عدم الإفصاح عن زواجها للاستمرار في صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى، وهو الأمر الذى مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.