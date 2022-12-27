استشاري بالمعهد القومي للقلب: الجلطات القاتل الأول في العالم يليها السرطان

قال الدكتور خالد ليون استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب، إن الوقاية خير من العلاج، وهناك سلوكيات خاطئة يمكن تجنبها لتفادي الإصابة بالجلطات والسكتات المفاجئة، والتي تعتبر القاتل الأول في العالم، يليها السرطان وحوادث الطرق والأمراض الوبائية.

ارتفاع الكوليسترول والوراثة وراء الإصابة بجلطات القلب

وأضاف «ليون» في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن الإنسان من خلال بعض العادات الغذائية قد يصاب بارتفاع مستوى الكوليسترول وهو ما ينتج عنه ضيق بالشرايين نتيجة الترسبات الدهنية، لافتًا إلى أن الكوليسترول الضار له أسباب وراثية وجينية أيضا، فبعض العائلات تكون معرضة للإصابة بأمراض القلب أكثر من غيرها، وتصاب بقصور بشرايين القلب في فترة مبكرة من حياتها مقارنة ببعض الأفراد بنفس العمر بعائلات أخرى.

الفحوصات الطبية حال وجود إصابات بالقلب بالعائلة

وتابع استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب أنه يجب توخي الحذر إذا كان هناك تاريخًا مرضيًا بالعائلة كأن يصاب أحد أفراد الأسرة بأي جلطات بالقلب قبل عمر الـ50 عامًا، مشيرًا إلى إمكانية الخضوع للفحوصات الطبية التي تظهر مدى قابلية الإصابة بين أفراد الأسرة، منوهًا بأن إرتفاع الكوليسترول هو السبب الرئيسي للإصابة بضيق الشرايين الذي يتطور إلى الإصابة بالجلطات.