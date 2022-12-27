عامل يطعن زميله في حفل زفاف بالقليوبية.. المزاح تحول لمشاجرة

كلفت أجهزة التحقيق بقسم أول بنها أجهزة الأمن بسرعة تكثيف الجهود لضبط عامل تعدى على زميله بمطواة وأصابه بإصابات بالغة وفر هاربا، وذلك خلال حضورهما حفل زفاف بمنطقة منشية النور ببنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه.

بلاغ بإصابة عامل في مشاجرة ببنها

وشهدت منطقة منشية النور دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية إصابة عامل بجرح طعني بالصدر، خلال مشاجرة حدثت بينه وبين آخر، خلال حضورهما حفل زفاف، بسبب المزاح، تطور لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض «مطواة» وأحدث إصابته وفر هاربا.

ونُقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تحريات إصابة عامل في مشاجرة ببنها

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال عامل، مصاب بجرح طعني بالصدر ادعاء مشاجرة خلال حفل زفاف بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وتبين إصابة «م ر م»، 18 سنة، عامل، مقيم منطقة عزبة السوق دائرة القسم، بجرح طعني بالصدر، وذلك أثناء حضوره حفل زفاف بالمنطقة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين «م خ إ»، عامل، بسبب المزاح فيما بينهما، وتطورت لمشاجرة، تعدى على إثرها الأخير عليه بسلاح أبيض، وأحدث إصابته وفر هاربا.

ونُقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضح المحامي عماد فزامل لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة السجن بتهمة الشروع في القتل، حيث تتوافر في الواقعة ركن سبق الإصرار والترصد، بجانب عقوبة حيازة سلاح بدون ضرورة مهنية أو ترخيص، وتكون بالحبس والسجن مدة إضافية.