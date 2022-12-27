جهود مكثفة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي خلال عيد الميلاد في الشرقية

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف

وشدد محافظ الشرقية، على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

سرعة التعامل مع سقوط الأمطار المحتملة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمراجعة بالوعات الصرف الصحي بمحيط منطقة الزراعة، تحسباً لأى تقلبات جوية والتعامل مع سقوط الأمطار المحتملة، وإجراء تجربة ضخ مياه للتأكد من عملها بالكفاءه اللازمة.

توفير جو بيئي صحي ونقي للمواطنين

وفى سياق متصل، تابعت الوحدات المحلية «بنى عامر، بهنباى، بيشة قايد، الشوبك»، رفع مخلفات القمامة وإزالة الأتربة وتوسعة الطرق للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة جامع العزيزي تمهيداً لبدء رصفها ببلاط الإنترلوك التي تأتى ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلبيس للعام المالي 2022- 2023، كما واصلت رئاسة المركز أعمال رفع تراكمات القمامة من شوارع مدينة بلبيس على مدار الثلاث، ورديات لخلق بيئة صحية خالية من الأمراض.

أعمال النظافة بتفريغ وإزالة المخلفات

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة القنايات أعمال النظافة بتفريغ وإزالة المخلفات من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة، وعلى صعيد آخر قام العاملون بقسم الإنارة العامة بعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة والكشافات بشارع مصطفى كامل بالمدينة.

كما تواصل رئاسة مركز ومدينة ههيا أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة من أجل إظهار مداخل المدن بالشكل الحضاري اللائق، كما تم رفع كافة المخلفات من جميع شوارع المدينة ونقلها إلى المقلب العمومى بالخطارة ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.