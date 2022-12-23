«مفدي» و«سعاد» يرويان لقناة الحياة تجربتهما مع العلاج بمستشفى الأورمان

كشف مفدي سمير حبيب، مريض داخل مستشفى الأورمان بالأقصر، رحلة علاجه من مرض السرطان، قائلاً إنه بدأ العلاج بالكيماوي للعام الثاني، ثم حدث له انسداد في فتحة الشرج والبول، فتم استئصال الورم، وحاليًا يتلقى العلاج الكيماوي.

وأضاف «النوري»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه تلقى رعاية كبيرة داخل مستشفى الأورمان، متابعًا: «الناس معاملتهم حلوة وبالتالي نفسيتي حلوة وربنا مدينا قدرة على الاحتمال».

وتابع: «نشكر أهل الخير المتبرعين للمستشفى، ده شيء عظيم وربنا هيديهم ثواب أكتر».

من جهتها، قالت الحاجة سعاد، إحدى المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، إنها كانت تعاني من ضيق في التنفس فأجرت عدة تحاليل فتبينت إصابتها بغدة وبعد إجراء أشعات إضافية وتحاليل بدأت العلاج الكيماوي منذ شهرين.

وأبدت إعجابها بنظافة مستشفى الأورمان في الأقصر، إضافة للنظام، متابعة: «النفسية حلوة».