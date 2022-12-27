حبس عاطل وسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بقليوب.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت أجهزة التحقيق في محافظة القليوبية، بحبس عاطل وسائق، لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز قليوب، حيث ضُبطا في أحد الحملات وبحوزتهما حشيش وهيروين، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

وكشفت أقوال المتهمين في التحقيقات حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

ضبط عصابة مخدرات في قليوب

وكانت أجهزة مديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل وسائق، لأحدهما معلومات جنائية، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة «حشيش وهيروين»، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

العقوبة القانونية

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل وسائق لممارستهما نشاط إجرامي بالاتجار بالمخدرات، أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط «ع م ع»، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و«ر ا ع»، 28 سنة، سائق، ومقيمين 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما حوالي 2 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وقال المحامي أحمد عبد الستار لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهمين في الواقعة قد تصل إلى السجن والغرامة المقررة علي كل من أتجر أو استورد أو صنع موادا مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتُغلظ للأعدام في الحالات التي حددها القانون.