أسعار السمك اليوم بالمحافظات.. تراجع 3 جنيهات في كل الأنواع

أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا في جميع الأنواع، سواء البحرية أو النيلية، موضحا أن التراجع تراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات عن كل كيلو مباع خلال تعاملات اليوم.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات اليوم

وسجلت أسعار السمك اليوم بالمحافظات 24 جنيها لكيلو البلطي، و34 جنيها للأسماك ذات الحجم الكبير، والبوري الطوبار 38 جنيها، و60 جنيها للحجم الكبير.

وقال «الشامي» لـ«الوطن»، إن أسعار السمك اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا خلال عمليات التداول التي أجريت داخل البورصة، مشيرا إلى أن سعر أسماك الكابوريا بلغت 40 جنيها للكيلو، والبياض 55 جنيها للكيلو، والبوري بين 40 و63 جنيها، والبليمي 38 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار السمك اليوم

وسجل سعر سمك المبروك 22 جنيها للكيلو، والقراميط البيضاء 18 جنيها للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 14 جنيها، والجمبري الأحمر 82 جنيها للحجم الصغير، و262 جنيها للجمبري الكبير، وكيلو اللوت 88 جنيها، وأسماك القاروص 153 جنيها.

وبلغ سعر سمك موسى 92 جنيها للكيلو، والدنيس 53 جنيها، والحبار 153جنيها للكيلو، والسردين 40 جنيها، والثعابين السمكية 132 حتى 155 جنيها، وكيلو الوقار 145 جنيها، والبربوني 58 جنيها للكيلو.