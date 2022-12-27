رئيس جامعة عين شمس: حالة أول زراعة رئة بمصر في تحسن مستمر

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن آخر تطورات حالة سحر ربيع، أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، مؤكدًا أن الحالة في تحسن مستمر، وخرج أشقاؤها «كامل وجمعة» من مستشفى عين شمس التخصصي، معقبًا: «وبيزورا أختهم كمان».

رئيس جامعة عين شمس: حالة مريضة زراعة الرئة تتحسن يوميًا

وأضاف «المتيني» في تصريحات لـ«الوطن»: «حالة سحر بتتحسن يوم عن يوم وهي حالياً بتاكل»، مؤكداً أنها لازالت في الرعاية المركزة وبمجرد الاطمئنان عليها أكثر يتم نقلها إلى غرفة طبية في مركز زراعة الأعضاء.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تستعد لمشروع كبير في مجال زراعة الرئة بعد نجاحها في زراعة الرئة من متبعرين أحياء»، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بزراعة الكلى والكبد: «الموضوع مش عملية زراعة رئة وخلاص لا ده مشروع كبير الجامعة حريصة عليه».

وأشار إلى أن قانون زراعة الأعضاء مفعل باستثناء المادة الخاصة بالتبرع من حديثي الوفاة، موضحاً أن تفعيل هذه المادة يتم من خلال الترابط بين مراكز رزاعة الأعضاء مع بعضها البعض، وعمل بنية تحتية ومعلوماتية واحدة وتحديد قوائم انتظار على مستوى الدولة وليس المركز: «شغالين على كل هذه المحاور».

المتيني: لدينا كوادر طبية تستطيع زراعة الأعضاء

وعن الكوادر الطبية، قال رئيس جامعة عين شمس: «لدينا الكوادر الطبية التي تتمكن من زراعة الأعضاء»، مشدداً على ضرورة التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء خاصة من حديثي الوفاة، لافتاً إلى أن إضافة خانة التبرع في تحقيق الشخصية «البطاقة» يستهدف معرفة من يريد بالتبرع بعد ومن لا يريد.