المصرية للدراسات: الحضارة القديمة حرصت على تعظيم مكانة المرأة والأسرة

قال الدكتور بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن تكوين الأسرة كان من بين الأمور التي تشغل المصري القديم، لافتا إلى أن العديد من البرديات تناولت الحِكَم التي كان يحرص الأب على ذكرها لأبنه لتربيته وتعليمه، لافتًا إلى أنها تضمنت نصائح حول كيفية التعامل مع الأم والزوجة.

المرأة المصرية أول سيدة تعمل خارج المنزل

وأضاف الشماع في حوار على فضائية «dmc»، أن الأم والزوجة كانت تراعي الأسرة، خاصة عند عملها خارج المنزل، إذ أن المصرية القديمة كانت تعمل خارج المنزل في الوقت الذي لم تعترف فيه المجتمعات الأخرى بقيمة المرأة ودورها، فمصر القديمة شهدت أول حكومة مركزية تتضمن تعيين الوزراء بخطاب تكليف، وأحد هذه الخطابات تضمنت ما نصه: «لا تعتقد طعم الوزارة، فإن طعم الوزارة مر كالعلقم، وعامل الذي هو قريب منك كما تعامل هو الذي بعيد عنك».

صفات اختيار الزوجة بمصر القديمة

وأوضح عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أن المصري القديم كان يضع صفتين لاختيار الزوجة وهما أن تكون خفيفة الظل وغير زائدة الوزن، وأن تكون محبوبة في محيطها، مشيرًا إلى أن النصوص الفرعونية كُتب فيها أن الخطيب كان يعلن أمام أهل بلدته أنه سيخضع للضرب 100 ضربة إذا أساء معاملتها، مشيرا إلى أن اختيار الاسماء كان يستغرق تفكير الزوجين، مؤكدًا أن كثير من الأسماء الحالية في مصر ترجع لمصر القديمة.