هيئة الانتخابات التونسية: المحكمة تلقت 55 طعنًا على نتائج الجولة الأولى

قال محمد التليلي، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، إن المحكمة الإدارية تلقت 55 طعنًا على النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي أُجريت 17 ديسمبر الجاري.

المحكمة الإدارية خصصت أياما للبدء في التحقيقات

وأضاف «التليلي» في مداخلة هاتفية مع «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن المحكمة الإدارية خصصت 3 أيام للبدء في التحقق من الملفات المقدمة والمرفقة بالطعون، ومن المنتظر إصدار المحكمة عدد من الأحكام بشأن الطعون، وعلى ضوئها من الممكن أن تنتقل إلى الدور الاستئنافي، وحدد القانون موعد 19 يناير المقبل، لإعلان نتائج الانتخابات.

الدور الأول شهد فوز 23 مرشحًا

وذكر أن الدور الأول شهد فوز 23 مرشحًا واعتبره فوزًا «آليًا»، إذ إن 19 دائرة فاز مرشحوها بصفة آلية وهناك 4 دوائر تحصلوا على الأغلبية المطلقة، وتوقع متحدث هيئة الانتخابات التونسية تنافس قوي بين المرشحين، خلال الدورة الثانية من الانتخابات وارتفاع نسب المشاركة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلنت مساء الإثنين الماضي، النتائج الأولية بفوز 23 مرشحًا وتنظيم جولة ثانية في 131 دائرة انتخابية، تنطلق 20 يناير المقبل.