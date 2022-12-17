هيئة الانتخابات التونسية: تصويت 270 ألف ناخب في أول ساعتين من بدء الاقتراع

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم السبت، أن الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب يسير بشكل مقبول، ووصل عدد الناخبين في خلال أول ساعتين من فتح مراكز التصويت إلى 270 ألف ناخب، بمعدل 150 ناخبًا يتوجهون لصناديق الاقتراع في الدقيقة الواحدة، ومن المتوقع زيادته خلال الساعات القليلة المقبلة.

«بوعسكر» جميع المسجلين مدعوون للانتخابات

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عن سير العملية الانتخابية البرلمانية في تونس، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جميع المسجلين مدعوون اليوم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لاختيار 154 نائبًا من جملة 1055 مترشحًا، بنسبة 88.4% من الرجال و11.6% من النساء.

وأكد أن المرشحين موزعون حسب أعمارهم، 14% من الفئة العمرية 23 إلى 35 عامًا، و31.4% من 36 إلى 45 عامًا، و44.4% من 46 إلى 60 عاما، و10.2% من الذين تجاوزوا عمر الـ60.

175 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين

وأوضح أن هيئة الانتخابات جهزت 11485 مركز اقتراع داخل وخارج تونس، منقمسة لـ11310 مراكز في الداخل، في كل الولايات والبلديات بأنحاء الجمهورية، و175 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين في دوائر «فرنسا 2 و3» وإيطاليا.

وأشار إلى أنه جرى فتح مراكز التصويت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، لافتا إلى أن هناك اعتماد توقيت استثنائي في بعض المناطق من التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساءً بولايات ذات دواعي أمنية، وتمديد التوقيت إلى الثامنة مساءً في ثلاث دوائر، أخذًا في عين الاعتبار الخصوصية الديموغرافية.