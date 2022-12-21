قناة القاهرة الإخبارية: «ماكرون» شارك في قمة بغداد نيابًة عن قارة أوروبا

أبدت فرنسا اهتمامًا كبيرًا، بحضور قمة «بغداد 2» التي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، وأعرب الرئيس الفرنسي خلالها عن التزام باريس بدعم أمن العراق واستقراره، في خطوة وُصفت بأنها مدفوعة بمحاولات تصدر القيادة لقارة أوروبا، موضحا أن حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقمة، يمثل قارة أوروبا بأكملها، وليس بلاده فحسب، خاصة وأن باريس نصّبت نفسها قاطرة للاتحاد الأوروبي.

فرنسا تسعى إلى إيجاد خطوط تماس بين أوروبا والعراق

وأكد أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة «الأهرام»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن فرنسا تسعى من خلال المشاركة إلى إيجاد خطوط تماس بين أوروبا والعراق، خاصة وأن ذلك يحقق جزءًا كبيرًا من مصالح فرنسا بالمنطقة، بما يسمح لها أن تكون لاعبًا رئيسيًا لوقف أي صراعات بين العراق ودول الجوار.

مد خطاها في منطقة الشرق الأوسط

وأشار «العشري» إلى أن باريس بمقدورها لعب هذا الدور، خاصة وأنها تمتلك بالفعل ثقلًا كبيرًا في بعض الملفات السياسية، أبرزها الأزمة الأوكرانية الروسية، فضلًا عن نجاحها في الحضور بقوة على الساحة الدولية، الأمر الذي يؤهلها لمد خطاها بمنطقة الشرق الأوسط.

مشاركة ماكرون في القمة تؤكد رغبة بلاده في مساعدة دول المنطقة

ورأى مدير تحرير «الأهرام»، أن مشاركة ماكرون في القمة، تؤكد رغبة بلاده في المشاركة بقضايا المنطقة، لا سيما وأن هذه الملفات لها تأثيرات مباشرة على أمن القارة العجوز والساحة الدولية، مشيرًا إلى أن باريس حرصت خلال مشاركتها في القمة على تناول بعض الملفات مثل الأمن الغذائي والدوائي ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك في مجالات الطاقة.