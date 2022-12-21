«متحدث الصحة» يكشف طرق حماية الأطفال من الإصابة الفيروس التنفسي المخلوي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تراجع الإصابات بالفيروس التنفسي المخلوي، بداية من شهر فبراير، مشيرا إلى أنه من الفيروسات التنفسية المنتشرة خلال فصل الشتاء، وجائحة كورونا كانت الأكثر انتشارا خلال العامين الماضيين.

كيفية حماية الأطفال من الفيروس التنفسي المخلوي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حماية الأطفال من الفيروس وتقليل فرص الإصابة به تتطلب تناول السوائل والأغذية التي ترفع المناعة، ومن بينها الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، مشيرا الى أنه حال الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي لابد من الالتزام بالراحة والحرص على الحصول على مخفضات الحرارة.

أمراض الشتاء

كما وجه الدكتور حسام عبدالغفار، رسالة للمواطنين بالتزامن مع فصل الشتاء، قائلا: «هناك أمراض تنفسية تزاد معدلات الانتشار الخاصة بها خلال هذا الشهر، وحال إصابة أحد الأبناء، عدم الحصول على العلاجات من خلال الوصفات أو السوشيال ميديا»، لافتا إلى أن المستشفيات رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى المحافظات وهناك وفرة فى الأدوية والحرص على توفير كافة النواقص لشهر الشتاء.

وأكد «عبدالغفار»، ضرورة حصول المواطنين على لقاحين مهمين خلال فصل الشتاء وهما لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، والذي يتوفر بجميع مراكز اللقاحات بالجمهورية ويحصل علية المواطن مجانا، ولقاح الإنفلونزا الموسمية متوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، والعديد من الصيدليات.