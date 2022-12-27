إطلاق مبادرة «يوم الخير» في الجيزة.. تحاليل ووجبات وكشف طبي مجانا

ترتبط بداية العام الجديد دائمًا بالهدايا، كما يحاول العديد أن يُنهي العام بعمل خيري ليستبشر خيرًا، وهذا ما فكر به أبناء الحوامدية بمحافظة الجيزة، فأطلق الشاب يوسف الباشتلي، ويعمل محاميًا، مبادرة جديدة أطلق عليها «يوم الخير في الحوامدية» وبدأ بالترويج لها، وبدأ العديد من الأطباء بالانضمام للمبادرة، والإعلان عن كشف مجاني خلال الأيام المقبلة، وحتى بداية العام الجديد، والبعض الآخر حتى أعياد الميلاد.

«الباشتلي» يروي لـ«الوطن» بداية فكرة مبادرته، قائلًا إنها انطلقت منذ العام الماضي، ولكنها حققت رواجًا أكثر هذه المرة، إذ يحاول إنهاء العام بأمر مفيد، فكر وهداه عقله إلى المبادرة، موضحًا: «فكرت وقولت إن لو خلينا كل الناس تقدم خير لبعض في اليوم ده، كان تفكيري في الأول إنه يقتصر على عمل خيري في يوم 1 يناير، بس لقيت الناس رحبت جدًا بالفكرة، وزودت أيام من عندها».

«يوم الخير في الحوامدية» تحقق انتشارا

وحققت مبادرة «الباشتلي» رواجًا بعد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرحب أبناء الحوامدية بالفكرة: «بدأوا يتفاعلوا معاها ويعلنوا عن عروضهم»، وانضم إلى المبادرة الأطباء وأصحاب المحلات والمطاعم وغيرهم، معقبًا: «معامل تحاليل قدمت تحاليل مجانية وناس قدمت أكل للمحتاجين، ومطاعم عملت أكل مجاني للمحتاج وكمان محلات الملابس، الخير عام للكل لكن بنركز أكتر على المحتاجين».

كشف مجاني من آخر ديسمبر وحتى أعياد الميلاد، هكذا اقتحم الأطباء المُبادرة، حيث أعلن أطباء الأسنان والنساء والتوليد والعظام وأطباء أمراض القلب عن كشف مجاني، بعضهم أتاحه للجميع، لغير القادرين فقط، وتنوعت الأيام، فمنهم من أعلن عن المبادرة بداية العام فقط، والآخر أعلن استمرارها عدة أيام.

أخصائي جراحة: كشف مجاني حتى العام الجديد

الدكتور مصطفى سعيد، أخصائي جراحة الأسنان، أعلن انضمامه للمبادرة، والكشف المجاني للأيتام وغير القادرين حتى بداية العام الجديد، والدكتور أيمن ربيع، أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير والتجميل، انضم أيضًا، وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أنه «عمل خيري حتى أعياد الميلاد، وكشف مجاني لغير القادر»، مع إجراء بعض العمليات الجراحية مجانًا دون مقابل.