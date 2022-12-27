غلق 16 منشأة غذائية مخالفة في الشرقية 

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، بعد التنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالقنايات، وبلبيس، وأولاد صقر، الصالحية، والعاشر من رمضان، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

حملات للمرور على 130 منشأة غذائية

وأوضح وكيل الوزارة أن مفتشي الأغذية نفذوا حملات للمرور على أكثر من 130 منشأة غذائية خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت جهودها عن ضبط 16 منشأة غذائية غير مرخصة، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، جاء منها 6 منشآت في مركز بلبيس، و5 بأولاد صقر، و4 بالصالحية، ومنشأة بالقنايات، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنافذ الغذائية، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار «شوقي» إلى أنه جرى إعدام 2 طن و635 كجم أسماك وهوالك لحوم وملح وألبان وأغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 49 عينة وإرسالها للمعامل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 80 محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة لتلك الإدارات.

استمرار الحملات المكثفة

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.