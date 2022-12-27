توقيع الكشف الطبي مجانا على 200 مريض في 4 قرى بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، اليوم الثلاثاء، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 200 مريض من غير القادرين بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعي، تماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

4 قرى مستفيدة

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن المستفيدين هم من أهالي قرية كوم عبود مركز بسيون، وقريه الشعبية مركز المحلة، وقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات، وقرية عزبة المنسي مركز طنطا في محافظة الغربية.

وأوضح، أن القافلة قامت على مدار اليوم وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

قوافل طبية لغير القادرين

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، أن تنظيم القوافل العلاجية لخدمة غير القادرين فى محافظة الغربية يأتى فى إطار سعى الجمعية الدؤوب إلى الوصول إلى المرضى غير القادرين في قراهم ونجوعهم فى أقاصى المحافظة، وتقديم خدمات طبية مميزة لهم على أيدى أفضل الكفاءات العلمية المصرية المتخصصة بهدف مساعدة المرضى فى اجتياز حاجز المرض واستكمال حياتهم بشكل أفضل بما يمكن بعضهم من معاودة العمل والدراسة ورعاية أسرهم بعد أن حرمهم المرض من ذلك.