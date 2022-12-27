ضوابط واشتراطات ترخيص محلات وصالات الجيم للرجال والسيدات
كتب:
وائل فايز
05:53 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
صالة جيم
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ضوابط واشتراطات ترخيص محلات وصالات الجيم للرجال والسيدات، ومن ضمن الاشتراطات التي أقرها القانون لترخيص صالة الجيم مايلي:.
- يمكن إقامة الصالة الرياضية المغلقة في الأسواق التجارية، وضمن المجمعات التجارية أو المحلات المخصصة للنشاط التجاري من معارض ومكاتب أو على أجزاء من القطع المخصصة كحدائق.
- في حالة كون المركز الرياضي في أحد الأدوار العلوية، يجب أن يكون الدور بالكامل مخصص للنشاطات التجارية وله مدخل مستقل بالدور الأرضي.
- لاتقل مساحة الموقع المخصص للجيم عن 65 مترا، وفي حالة استخدام أكثر من دور يجب الالتزام بتلك المساحة.
- يمنع منعا باتا وضع أو تشغيل ألعاب إلكترونية بالمركز.
- لايسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المركز، إلًا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
- يجب مراعاة توزيع الأقسام داخل النادي الصحي الرياضي بما يتناسب مع مساحة المنشأة وعدد الأعضاء.
منع إزعاج السكان
-تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الإزعاج والضجيج عن السكان.
- مراعاة التقيد بالاشتراطات الفنية الخاصة بالمعوقين، مثل إيجاد مواقف خاصة بهم وتوفير ممرات للكراسي المتحركة وعمل دورات مياه خاصة لهم.
-في المراكز التي تشمل على حمام سباحة يجب الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية الخاصة بها.
- تكون الأجهزة صالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات ويتوافر بها عوامل الأمن والسلامة، وموزعة بشكل منتظم وأمن يسمح بحرية الحركة والاستخدام.
تكون الصالة الرياضية مغطاة
-صندوق الإسعافات الأولية يكون مزود بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ويناسب حجم وعدد أعضاء النادي.
- تكون الصالة الرياضية مغطاة.
- تكون أرضية الأنشطة الرياضية في النادي من روبر كاوتشوك خاصة بالتدريب، أما الأماكن الأخرى من الباركيه أو أرضيات ملساء قابلة للتنظيف.
-توفير الأجهزة والأدوات الخاصة لكل نشاط رياضي وفق قانون المحال .
- يمنع تدريب أو تأهيل ذوي الإصابات داخل النادي إلًا بإشراف طبي معتمد ومرخص من الجهات المعنية.
- وضع برامج رياضية معتمدة من قبل المختصين في النادي حسب احتياجات العضو.