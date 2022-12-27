حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ضوابط واشتراطات ترخيص محلات وصالات الجيم للرجال والسيدات، ومن ضمن الاشتراطات التي أقرها القانون لترخيص صالة الجيم مايلي:.

- يمكن إقامة الصالة الرياضية المغلقة في الأسواق التجارية، وضمن المجمعات التجارية أو المحلات المخصصة للنشاط التجاري من معارض ومكاتب أو على أجزاء من القطع المخصصة كحدائق.

- في حالة كون المركز الرياضي في أحد الأدوار العلوية، يجب أن يكون الدور بالكامل مخصص للنشاطات التجارية وله مدخل مستقل بالدور الأرضي.

- لاتقل مساحة الموقع المخصص للجيم عن 65 مترا، وفي حالة استخدام أكثر من دور يجب الالتزام بتلك المساحة.

- يمنع منعا باتا وضع أو تشغيل ألعاب إلكترونية بالمركز.

- لايسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المركز، إلًا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

- يجب مراعاة توزيع الأقسام داخل النادي الصحي الرياضي بما يتناسب مع مساحة المنشأة وعدد الأعضاء.

منع إزعاج السكان

-تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الإزعاج والضجيج عن السكان.

- مراعاة التقيد بالاشتراطات الفنية الخاصة بالمعوقين، مثل إيجاد مواقف خاصة بهم وتوفير ممرات للكراسي المتحركة وعمل دورات مياه خاصة لهم.

-في المراكز التي تشمل على حمام سباحة يجب الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية الخاصة بها.

- تكون الأجهزة صالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات ويتوافر بها عوامل الأمن والسلامة، وموزعة بشكل منتظم وأمن يسمح بحرية الحركة والاستخدام.

تكون الصالة الرياضية مغطاة

-صندوق الإسعافات الأولية يكون مزود بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ويناسب حجم وعدد أعضاء النادي.

- تكون الصالة الرياضية مغطاة.

- تكون أرضية الأنشطة الرياضية في النادي من روبر كاوتشوك خاصة بالتدريب، أما الأماكن الأخرى من الباركيه أو أرضيات ملساء قابلة للتنظيف.

-توفير الأجهزة والأدوات الخاصة لكل نشاط رياضي وفق قانون المحال .

- يمنع تدريب أو تأهيل ذوي الإصابات داخل النادي إلًا بإشراف طبي معتمد ومرخص من الجهات المعنية.

- وضع برامج رياضية معتمدة من قبل المختصين في النادي حسب احتياجات العضو.