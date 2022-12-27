توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الإنسان 

وقعت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في إطار حرص الجامعة على توعية وتثقيف الشباب بكل ما يتعلق بالمجلس وحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور محمود المتيني، على هامش توقيع البرتوكول، اليوم، بمدرج المحلاوي في كلية الطب، أن الجامعة حريصة على تثقيف الشباب، كونهم أهم فئة، وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات والفعاليات الثقافية بحضور رموز الدولة.

جاء ذلك بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشءون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فتح باب التقديم لمعسكر التدريب الشتوي

في سياق منفصل، أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم لمعسكر التدريب الشتوي، تحت عنوان «Sustainable Innovation and Industry 4.0» والذي سيقام في الفترة من 24 يناير حتى 8 فبراير 2023، ويعتبر المعسكر هو ثاني نشاط من الأنشطة المقرر انعقادها تحت برنامج ISI4Egypt، وهو برنامج مدته 3 سنوات بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال

ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالمهارات التي تتطلبها الصناعة المصرية، وتعزيز الحوار بين الثقافات؛ إذ يجمع المعسكر طلاب من كلا البلدين مصر وألمانيا، من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0، من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية Business Case التي تتناول قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي، بدعم من شركاء المشروع والصناعة.

ويقدم المعسكر مزيجا من المحاضرات، على يد مدربين مختلفي الخبرات والعمل الجماعي، ضمن فرق وجلسات التوجيه والزيارات الميدانية، بحيث يعد برنامجًا كاملا ومتنوعًا.