رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مصر الـ28 عالميا في جودة الطرق

نظمت جامعة عين شمس ندوة «دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب.

توحيد جودة الرعاية الصحية

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ مصر عملت على توحيد جودة الرعاية الصحية لكل المناطق، وكذلك الخدمات المرفقية وجودة التعليم، وهو ما حددته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى تحسّن تصنيف مصر في جودة الطرق من المركز الـ128 عالميا، للمركز 28 حاليا.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ حجم التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، قادرة على هدم قارات وليس دول، لكنّ مصر لديها خططا واضحة وإطارا متكاملا لمواجهة جميع التحديات.

وأوضح أنّ حقوق الإنسان لا تقتصر على الرعاية الصحية أو الجودة في التعليم، بل تشمل أيضا السياسية، والتي تتمثل في أهمية أن يعي الإنسان واجبات تجاه وطنه، داعيا الطلاب لزيارة المجلس لعقد حوار مجتمعي بشأن الناحية التشريعية لتعليم وتثقيف الطلاب بكل ما يتم في العملية النيابية ولجنة حقوق الإنسان، حيث تمتلك مصر إرثا ثقافيا وعادات وتقاليد مهمة وتختلف عن دول إقليمية ودولية.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنّ المجلس الأعلى للجامعات أضاف مقررات القضايا المجتمعية ومنها حقوق الإنسان والتغير المناخي والمشكلة السكانية كمتطلبات تخرج من الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على تنظيم العديد من الندوات التي تسهم في تثقيف الطلاب، إلى جانب المحاضرات التعليمية.