حصاد «هيئة الكتاب».. 500 إصدار و30 معرضًا محليًا و16 مشاركة دولية

زخم كبير شهدته الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال عام 2022، على كافة الأصعدة، بداية من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية الـ 53، التي انطلقت يوم 24 يناير الماضي حتى 6 فبراير من ذات العام، واستكمالًا لإنتاج الأعمال الأدبية والفكرية من كافة السلاسل، إلى جانب الفعاليات المتنوعة بالمركز بالدولي للكتاب، وصولا إلى معارض الكتب المحلية التي أقامتها الهيئة في المحافظات، والمعارض الخارجية التي شاركت فيها بمختلف دول العام، والتي حققت فيها صدى كبير ونجاحات بارزة من خلال إصداراتها، التي تم ترجمة البعض منها إلى لغات مختلفة ضمن مشروع الترجمة العكسية.

فعاليات معرض الكتاب

في الدورة الماضية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي حلت فيها اليونان ضيف شرف، شاركت فيه 50 دولة مختلفة، إلى جانب 1067 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلًا، وزاره قرابة الـ 4 مليون مواطنًا، وشهد المعرض الماضي إقامة أكثر من 1000 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا على مدار أيامه، إلى جانب الأنشطة التي قدمت للأطفال في الجناح الخاص بهم، فضلًا عن إدراج جائزة جديدة لجوائز المعرض تحت مسمى «جائزة أفضل ناشر عربي»، ورفع القيمة المالية للجوائز من 10 آلاف جنيهًا إلى 40 ألف جنيهًا، وحققت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مبيعات خلال معرض الكتاب الماضي وصل إلى «106370» كتابًا.

«ثقافتك كتابك» الأكثر رواجًا.. و16 عنوانًا في الترجمة العكسية

وشهد المعرض الماضي، استمرار مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي أطلقت من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، من خلال مئات العناوين التي تضمها، وتبدأ أسعارها من جنيهًا واحدًا إلى 20 جنيهًا، وذلك لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب، وتشجيعهم على القراءة والمعرفة التي هي أساس بناء الإنسان وتوسيع مداركه، وحققت المبادرة مبيعات كبيرة خلال العام وصلت إلى بيع «35348» كتابًا.

وشهد المعرض إطلاق فعالية «البرنامج المهني»، لدفع تنمية صناعة النشر، وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وتتطور بها صناعة النشر وآلياتها.

ونجحت هيئة الكتاب خلال عام 2022 في إصدار ما يقرب من 500 عنوانًا، بكافة سلاسلها، ومن بين هذه الإصدارات التي جاءت شهر يناير: «صندوق شجرة الزيتون، الخيتون في المصادر المصرية، ديانة قدماء المصريين، مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف ألماني، 2020 عام مختلف، موسوعة المسرح المصري ج8، الدائرة ومسرحيات أخرى، ترميم قضية أحمس، نظرية الترقب اللحظي، الجاهلية والصحوة أوردو، الجاهلية والصحوة روسي، حوار الأديان والثقافات فرنسي، سبعة فضاءات، عائشة في أرض الاحلام، صناعة الفخار في مصر.. الفسطاط نموذجا، الأبوة الضائعة، دور تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية».

ومن بعض إصدارات شهر فبراير: «موسوعة المسرح المصري المصورة ج10، ظاهرة التضخم الاقتصادي في العصر المملوكي التعاون الدولي، فاتن حمامة، التخييل والامراض السيكوسوماتية، أوراق محمد بيومي، إشكالية ترجمة مصطلحات كورونا، ثورة 30 يونيو، ما الفلكلور، بكوات لينين الرملي، ضلك على الدروب، العائدون من الجحيم، الأمن القومي المصري، وشم من القبلات، مالكش صور عندي، إيكو، أهم شعراء الطليان، وأهواء الغربان».

ومن أبرز إصدارات شهر مارس: «وتبدأ من هنا المراسيم، مجله أدب ونقد عدد 406، القفز فوق الصعاب الماني، الادب مع سيدنا رسول الله فرنسي، في دائرة الضوء، وزاره العدل المواطن اولا، الاستقبال والكشف، الانسان في شعر وديع سعادة، حديث الصيام، نزهه في ارض المسرح، القفز فوق الصعاب الماني، الجمال المضاد، الميول الإدمانية، تلك العينان، حكايات فردوس وسماحة، بين الحقيقة والخيال، علماء العرب».

أبرز إصدارات شهر أبريل

ومن أبرز إصدارات شهر أبريل: «مدينون لك أيها اليأس، الآداب العامة، الشأن العام، مجلة ابداع العدد32، تماثل لدهشة ممكنة، ريشة بن قرطاس، جروح سطحية، مجله عالم الكتاب العدد 65، بطلة حقيقية، ما الهندسة، رؤية التشكيل، مجلة الفكر المعاصر عدد26، شبكة التيمات، شوقي الاخر، ثقافة الحوار، التعليم ومواجهة التطرف، فن السيرة، بابا أنا حلمت حلم».

ومن أبرز إصدارات شهر مايو: «حكاية السينما، كوكب ازرق، الفيزياء والحياة، مناهج السرديات والسردية العربية، السرد والتاريخ، الصورة والعلامة، الاتجاه السياسي، مجله عالم الكتاب ع 67، خارطة مضلله لمساكن الافلاك، التطور الحضاري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الرقيق والنشاط الاقتصادي في بلاد المغرب الاسلامي، القصة القصيرة جدا في مصر، لف وارجع، مسرح خيال الظل، افريقيا امي، بلاد الكلام، عقد المواطنة، الدولة مفهومها وتطورها».

ومن أبرز إصدارات شهر يونيو: «الحكاية الشعبية في الموصل، فكره في كتاب فرنسي، قطار الاخلاق فرنسي، قطار الاخلاق عربي، مجله العلم والحياة عدد 21، غرب الحب الميت، مجله ادب ونقد عدد 409، مجله ادب ونقد عدد 408، حكايات كاذبه، حاره الطبالين، غرفه عمليات تحت الجلد، الشأن العام، وي وي مكياج، مجله فصول، مفاهيم يجب ان تصحح صيني، مخاطر الالحاد سواحيلي، تحليل الرمز في مسرح صلاح عبد الصبور، عن الثقافة والحرية».

ومن أبرز إصدارات شهر يوليو: «الجماهر في معرفه الجواهر، لبنان والصراع العربي الإسرائيلي، المواد الجديدة مستقبل البشرية، اطلاله الجمهورية الجديدة، نتسلى ونسليك واياكم وليله الزفاف، مش لاعب، من دعائم التنمية، الرسوم الجدارية الشعبية في وسط صعيد مصر، سقوط الأقنعة، القاهرة جوامع وحكايات».

أبرز إصدارات شهر أغسطس

ومن أبرز إصدارات شهر أغسطس: «باب كرم، الحلم الارجواني، الأدب مع سيدنا رسول الله، اوردي، قهوة على الريحة، 15 خطوه لكتابه فيلم سينمائي، تقنيات الرواية، كما لو ان العالم أطلس سحر، بيت على البحر، رؤية الممثل والمؤلف، امبراطوريه الدولار، مجله ادب ونقد ع411، مجله الفكر المعاصر ع27، نساء التفاح».

ومن أبرز إصدارات شهر سبتمبر: «عايدة فهمي امرأة من طراز خاص، دراسات في السرد، قصص الحيوان في القرءان، حكايات الجدة نونا، الشأن العام إنجليزي، الادب مع سيدنا رسول الله الماني، الشأن العام فرنسي، ما الصيدلة، مستقبل السوشيال ميديا، مجله عالم الكتاب ع 71، مجله فنون ع52-53، من الروضة الندية في الأحاديث القدسية».

ومن أبرز إصدارات شهر أكتوبر: «يوما ما، كاتانجا، ألوان الوجع، جارحة الطين، كورال العابرين، حليب الليل، ما الجيولوجيا، اكتب ملامحك، ما التعليم، فقه بناء الدول صيني، مشروع أبو العلا السلاموني، نحو تفسير علمي للأحلام، موسوعة عالم الحشرات، موسوعة اعلام في فجر وضحى الاسلام، مجله علم النفس ع 134، مجله فنون ع 52-53».

ومن أبرز إصدارات شهر نوفمبر: «البشارة.. أيام الامام، ليالي عزبه البويهي، بغير علم الوصول، اطفال الكواكب، الصرصار والنملة، وطني العربي، مصطفى دبابه، موسوعة المسرح المصري المصورة ج 11، وج12، قضية حميدة».

ومن أبرز إصدارات شهر ديسمبر: «عزبة المشمش، مخلص للريح.. التي لا أرض لها، نخب الذخائر في أحوال الجواهر، منهل الظرافة بذيل مورد اللطافة.. في مَن ولي السلطنة والخلافة، تجارة الغلال في مصر.. في عصر التبعية الاقتصادية 1842- 1914م، شعرية العقل.. قصيدة نثرية، كورونا، حياة مستعملة، فصول عن الصين، المسرح والتلقي.. دراسة في أنماط تلقي مسرح باكثير الشعري، الأعمال الشعرية».

إصدار 16 عنوانًا ضمن مشروع الترجمة العكسية

كما نجحت الهيئة خلال 2022، في إصدار 16 عنوانًا ضمن مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى اللغة الإيطالية، واللغة الصربية، واللغة الإنجليزية، وهم: «الحرام» ليوسف إدريس تم ترجمتها إلى اللغة الإيطالية، «في الشعر الجاهلي» لطه حسين، أما الأعمال التي ترجمة إلى اللغة الصربية هي: «ملكات مصر» للدكتور ممدوح الدماطي، «اقتباسات من الذات» لعمرو الجويلي، و«الشياطين تلهو» لسهير القلماوي، و«القاهرة جوامع وحكايات» لحمدي أبو جليل، و«قنال لا تعرف المحال» لسماح أبو بكر عزت، و«صربيا في عيون مصرية» لعمرو الجويلي، و«سوق الله» للشاعر طراق الطيب.

أما الأعمال التي ترجمة عن الصربية إلى العربية هي «عائشة في أرض الأحلام، الأب، والآباء، الخط الكوني»، وأخيرًا الأعمال التي أصدرتها الهيئة باللغة الإنجليزية هي: «الوعد الحق» لطه حسين، و«نجيب محفوظ نوبل 88» للكاتب محمد عناني.

70 فعالية ثقافية بالمركز الدولي للكتاب

وقدمت الهيئة خلال 2022، ما يقرب من 70 فعالية ثقافية بالمركز الدولي للكتاب التابع لها، وشهدت حفلات توقيع ومناقشة لأبرز الإصدارات، ومن تلك المناقشات: «شد الكازورينا» لـ محمود الديداموني، و«سوء تفاهم» لـ فهمي عبد السلام، و«المزين» لـ أحمد سمير سعد، و«زحام أحمر» لـ يونان سعد، وغيرها.

معارض محلية وخارجية وإصدارات وفعاليات متنوعة

ونظمت الهيئة خلال 2022، ما يقرب من 30 معارضًا للكتاب في أقاليم مصر المختلفة سواء بمشاركة بعض دور النشر، أو بشكل منفرد، ومن أبرز تلك المعارض: «معرض الكتاب بقصر ثقافة شبين الكوم، معرض نادي فتيات قنا، معرض جامعة جنوب الوادي، معرض طحانوب بالقليوبية، معرض عشرينات القرن الماضي بالمجلس الأعلى للثقافة، معرض مكتبة الاسكندرية، معرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، معرض نادي طلعت حرب، معرض نادي قضاه المنيا، معرض نادي مستشاري النيابة الإدارية، معرض أكاديمية ناصر العسكرية، معرض بانوراما حرب أكتوبر، معرض قصر ثقافة السويس، معرض جامعه المنصورة، معرض أكاديمية ناصر العسكرية يوم مصر، معرض الأكاديمية الدولية للهندسة و علوم الإعلام».

وكذلك: «معرض داندى مول الأول للكتاب، معرض فيصل الرمضاني العاشر للكتاب، معرض الجامعة اليابانية الأول للكتاب، معرض النادي الأهلي الأول للكتاب، معرض بورسعيد الخامس للكتاب، معرض مرسي مطروح للكتاب، معرض رأس البر الثالث للكتاب، معرض دمنهور الخامس للكتاب، معرض أكاديمية ناصر العسكرية».

فيما شاركت هيئة الكتاب في 16 معرضًا دوليًا وهم: «معرض الدوحة الدولي للكتاب، معرض مسقط الدولي للكتاب، الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، مهرجان الشارقة القرائي للطفل، معرض أبوظبي الدولي للكتاب، معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب، معرض تونس الدولي للكتاب، معرض عمان الدولي للكتاب، معرض كينيا الدولي للكتاب، معرض باكو الدولي للكتاب – أذربيجان، معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، معرض بنغازي الدولي للكتاب – ليبيا، معرض بلجراد الدولي للكتاب – صربيا، معرض الخرطوم الدولي للكتاب، معرض الشارقة الدولي للكتاب، معرض الكويت الدولي للكتاب».

وافتتحت الهيئة ضمن خطتها في 2022 منفذي بيع كتب أحدهما في محافظة أسيوط، والثاني في محافظة قنا، من أجل التسويق لإصداراتها، وتوصيل الكتاب إلى القارئ أيا كان موقعه ومكانه، في مصر، للتشجيع على القراءة والاطلاع، ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية، فضلا عن منفذ كشك كتابك الذي افتتح في دار الأوبرا المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».