هيئة الانتخابات التونسية: الجولة الثانية يحدد موعدها عقب البت في الطعون

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، إنَّ إعلان موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية سيكون عقب البت النهائي في الطعون التي ينظرها القضاء حاليًا على نتائج الجولة الأولى التي أجريت في 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف «بوعسكر» ، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنَّ الهيئة تحترم أحكام القضاء وتنتظر إصدار الأحكام في هذه الطعون والتي وصل عددها لـ57 طعنًا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية.

وأوضح أنَّ هذه الطعون قدمها مرشحون لم يفوزوا وآخرون تم إلغاء نتائجهم إما بصفة كلية أو جزئية بسبب ارتكابهم مخالفات وجرائم انتخابية، لافتًا إلى أن مجلس الهيئة كان قد قرر إلغاء النتائج في سبع دوائر انتخابية.

وتابع أنَّ الإدارة القانونية بالهيئة تتابع هذه الطعون، ومن المنتظر أن تصدر الأحكام الابتدائية في الأيام المقبلة وبانتهاء صدور هذه الأحكام تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للجولة الأولى في موعد أقصاه 19 يناير المقبل، وموعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.