«س و ج» حول طبيعة عمل جمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، وجار تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات ومتابعة وتقييم أداء الموظفين من خلال تلك المنظومة، موضحة أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في تحقيق رؤية مصر2030.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بالعمل الأهلي والمؤسسات الأهلية، وفقا لما جرى الإجابة عنه على الموقع الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

ما هو العمل الأهلي؟

كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع ومراعاة خطط الدولة التنموية.

ما هو القانون المنظم لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية؟

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ويحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، دون الخضوع لأحكام هذا القانون.

ما هي مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون؟

الجمعية، المؤسسة، الاتحاد الإقليمي، الاتحاد النوعي، المبادرة، المنظمة الأجنبية غير الحكومية.

هل يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء بحسب الأحوال تلقي أية مبالغ نظير عملهم؟

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء بحسب الأحوال تلقي أية مبالغ نظير عملهم.

هل يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل بأي محافظة؟

نعم، يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل علي نطاق محافظات الجمهورية شريطة الإخطار بالأنشطة المستهدف العمل فيها في المحافظة مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة عند ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية بالجمهورية.

هل يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل في أنشطة تجارية لزيادة دخلها؟

نعم، يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل في أنشطة تجارية لزيادة دخلها بهدف الصرف على أنشطتها الأخرى، كما يجوز لها تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار أو المساهمة في تأسيسها، وفقا لما نص عليه القانون.