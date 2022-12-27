أسامة ربيع: التطوير المستمر لقناة السويس ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها عالميا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد، وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، خلال استقبال وفد من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بكندا، أن الهيئة تعمل على الاستفادة من حجم البضائع الضخم المار عبرها، بإنشاء مناطق صناعية ولوجستية في محيطها.

ربيع: استراتيجية شاملة لتطوير قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة من خلال تبني استراتيجية شاملة لتطوير المستمر للمجرى الملاحي بداية من مشروع قناة السويس الجديدة ومرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، بما يضمن رفع تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها عالميا.

وقدم الفريق ربيع عرضا تقديميا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية للمشروع، وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة.

رفع تصنيف قناة السويس

وقال «ربيع» إن المشروعات تعمل على رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

واستعرض رئيس الهيئة إحصائيات الملاحة عن العام 2022، والتي تكشف أرقاما قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، إذ حققت القناة أعلى معدل عبور سنوي بعبور 23869 سفينة، وكذلك أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، كما سجلت أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار.