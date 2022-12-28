رئيس «عين شمس» يحدد دور الجامعة تجاه غير القادرين على سداد المصروفات

رد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، على سؤال أحد الطلاب بشأن المصروفات الدراسية، قائلاً: «إن الجامعة عملت على تخصيص برنامج تكافل لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين».

وأضاف المتيني أن الجامعة حريصة على سداد المصروفات الدراسية لأي طالب غير قادر، شرط أن يتقدم ببحث للكلية التي ينتمي إليها، لافتاً إلى أن الجامعة سددت المصروفات الدراسية العام الماضي لـ20 ألف طالب.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن استكمال طلاب المعهد الفني للتمريض بالكلية بعد التخرج، يتم في إطار قوانين ولوائح منظمة له، مؤكداً أنه حريص على حقوق طاقم التمريض لأنهم لا يقلون أهمية عن الأطباء.

حقوق الإنسان تتمثل في تعليم وصحة مثالية

ونوه بأن حقوق الإنسان تتمثل في تعليم وصحة مثالية، وهو ما تعمل عليه الدولة وجامعة عين شمس، وخير دليل على ذلك التطورات المهمة التي حققتها الجامعة في مستشفيات الدمرداش التابعة لها.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة «دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب.

بنود بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس و«القومي لحقوق الإنسان»

ووقَّع رئيس جامعة عين شمس والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون، اتفق فيه الطرفان على العمل المشترك في تحقيق المحاور الآتية: التعاون المشترك في الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق، وأهمها التوعية لدى الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها.

أيضاً يشتمل بروتوكول التعاون على إعداد متخصصين في مجال حقوق الإنسان، تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة عين شمس في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين، وكذلك تبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين.