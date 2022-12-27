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مشيرة خطاب: جامعة عين شمس نموذجا وقدوة للصروح التعليمية

كتب:

كريم روماني
02:54 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
جانب من الندوة

جانب من الندوة

قالتت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ جامعة عين شمس تبذل جهدا مُقدرا وتُعطي نموذجا وقدوة لعدد كبير من الصروح التعليمية.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها في ندوة «دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، التي استضافتها جامعة عين شمس، أنّ الشباب هم أهم فئة في المجتمع لأنهم شركاء في الأمور كافة، مؤكدة أنّ حقوق الإنسان وسيلة لحل المشكلات المستعصية، مشددة على ضرورة وضع لجنة من طلاب جامعة عين شمس في اختيار سفراء الجامعة لحقوق الإنسان، يتولون توعية زملائهم بحقوق الإنسان.

بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان 

وعلى هامش الندوة، وقعت جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في إطار حرص الجامعة على توعية وتثقيف الشباب بكل ما يتعلق بالمجلس وحقوق الإنسان.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.