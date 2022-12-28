«في خدمتك».. هل هناك عقوبة تقع على شاهد الزور واليمين الكاذبة؟

عادة ما يتساءل العديد من المواطنين عن «شهادة الزور وحلف اليمين الكاذب»، وإن كانت من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وفي بعض الأحيان تتمثل شهادة الزور في المجاملات للمتورطين في بعض الجرائم، لجعلهم يفلتون من العقاب، وأحيانًا تتمثل في تقاضي أموال، وفي هذا الصدد علق أشرف ناجي، المحامي بالنقض، على عقوبة شهادة الزور.

شهادة الزور جريمة

وقال المحامي إن شهادة الزور جريمة، وفقًا للمادة 294 من القانون، وأن «كل شخص حاول أن يساعد صديقًا أو قريبًا بأن يشهد معه في قضية هو لا يعلم مضمونها ولا يعلم أطراف النزاع فيها، وقام بالشهادة لصالح أحد الأطراف فى القضية وحصل مقابل هذه الشهادة على أموال فهذه شهادة زور».

عقوبتها تصل للإعدام

وعن عقوبة الشهادة الزور، واليمين الكاذبة وكيف يضع من يقوم بهذه الفعلة نفسه تحت طائلة القانون، حدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التي تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءًا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.

السجن المشدد

وأضاف المحامي أن المادة رقم 294 نصت على أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، وفي المادة 295، نص القانون على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا»، ووفقا لما جاء في المادة 296، «أن من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين».