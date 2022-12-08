نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف.. عبد الرحمن مصطفى رئيسا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، والتي أسفرت عن فوز الطالب عبدالرحمن مصطفى أحمد بالفرقة الرابعة بكلية تجارة، برئاسة الاتحاد للعام الجاري، وفوز أحمد علي حسين بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، في الانتخابات التي أجريت تحت إشراف اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وتشكلت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية، من الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب عبد الظاهر الأستاذ بكلية الحقوق، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

نتيجة اتحاد طلاب جامعة بني سويف

وفاز الطالب محمود أحمد ربيع برئاسة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومساعده الطالب محمد رمضان محمد، والطالب عمار محمد رجب برئاسة لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، ومساعده الطالب عبدالله رضا عبد العال ، والطالب أحمد جابر محمد برئاسة النشاط الفني ومساعدها الطالب حذيفة أمجد عبد العاطي، والطالب محمد أشرف عبدالمنعم برئاسة النشاط الثقافي والإعلامي، ومساعدته الطالبة أروى محمود ابراهيم.

كما فاز الطالب أحمد محمد أبو القاسم برئاسة النشاط الرياضي، ومساعده الطالب أحمد رمضان إبراهيم، والطالب محمود ابراهيم برئاسة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومساعده الطالب أدهم محمود أيمن، والطالبة سهيلة فاروق أحمد برئاسة نشاط الأسر، ومساعدها الطالب مصطفى سلامة عبدالعال.

رئيس جامعة بني سويف يهنئ الاتحاد الجديد

ووجه الدكتور منصور رئيس جامعة بني سويف حسن التهنئة للطلاب الفائزين برئاسة وعضوية اتحاد طلاب جامعة بني سويف، مؤكدا أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات اتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة.