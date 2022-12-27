قناة القاهرة الإخبارية تستعرض دراسة أمريكية.. «المتأخرون عن مواعيدهم أكثر ذكاء»
كتب:
هانى حسن
10:27 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
برنامج صباح جديد على قناة القاهرة الإخبارية
ينزعج كثيرون من تأخر بعض الأشخاص عن موعدهم المحدد، ويقولون إنّهم لا يحترمون المواعيد إطلاقًا، إلا أنّ دراسة ناقشها برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أظهرت أنّ الذين يتأخرون عن مواعيدهم أشخاص مبدعة وناجحة في عملها.
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية مؤخرًا، أنّ الشخص الذي يهتم بالمواعيد «شخصية خلاقة ومبدعة»، ويهتم بعمله كثيرًا ويكون إنتاجه أفضل من المنضبط.
وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين يتأخرون عن موعدهم يكون أقل عرضة للتوتر وأمراض القلب وضغط الدم، وقادرين على الوصول لحلول المشكلات الأكثر تعقيدًا، وأنّ عيبهم الوحيد يكون عدم تكيفهم مع الساعة التي تم تحديد الميعاد بها.