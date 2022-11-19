إحالة عدد من العاملين في مراكز الشباب بالقليوبية للتحقيق

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، صباح اليوم، عددا من مراكز شباب المحافظة بشكل مفاجئ، شملت مراكز شباب شبرا هارس وقرقشندة والحسانية وترسا التابعين لإدارة شباب طوخ، ومراكز شباب الشرقاوية وشبرا البلد وسليم والوحدة والحرية والسماع.

إحالة العاملين في 3 مراكز شباب للتحقيق

وفي جولته، تبين غياب أحد العاملين بمركز شباب شبرا هارس وغلق مركزي شباب الحسانية وترسا التابعين لإدارة شباب طوخ، وأمر وكيل الوزارة بإحالة العاملين بالثلاث مراكز للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما وجه بسرعة التواصل مع مدير إدارة شباب طوخ لفتح المراكز المغلقة.

خطة الإحلال والتجديد بمراكز شباب القليوبية

كما وجه «الصبروط» بضرورة رفع تقرير فني للإدارة الهندسية لعمل معاينة للملعب الخماسي بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني لضرورة إدارجه ضمن خطة المديرية للإحلال والتجديد، وكذلك ضرورة القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمركز شباب دمنهور شبرا.

وتابع وكيل الوزارة خلال جولته، تنفيذ عدد من الأنشطة بمراكز الشباب والتي شملت تنفيذ النشاط الثقافي بمركز شباب الشرقاوية ضمن خطة المركز، وتدريب فريق كرة القدم بمركز شباب شبرا البلد.

وأكد «الصبروط» استمرار جولات المتابعة الميدانية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتحقيق انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة ودراسة احتياجات المراكز لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب.