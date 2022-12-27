شعبة الذهب: الأسعار ستتراجع بعد تصدير أول شحنة مشغولات للسعودية

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اتمام أول شحنة تصديرية لمشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين، بعد صدور قرار وزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإعفاء المشغولات الذهبية من رسم التثمين المقدر بـ 1% من قيمة المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها.

وأوضح أن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها من عيار21 للأسواق السعودية وتم الاتفاق على تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات «نبيو»، في نسخته الثانية والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والذي عقد مطلع الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

إعفاء صادرات المشغولات الذهبية من رسم التثمين

وأضاف ميلاد أن قرار إعفاء صادرات المشغولات الذهبية من رسم التثمين كان له أثرا مباشرا علي عودة المشغولات الذهبية المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية متوجها بالشكر للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين على تقديم كافة التسهيلات لدعم عودة تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية لنهضة هذا القطاع الصناعي الهام كما يدعم ذلك توجه الدولة المصرية للتحول الي مركز اقليمي لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية.

دعم الورش والمصانع الصغيرة

وأوضح جيد في بيان، أن هناك تكامل مستمر بين جهود القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتشجيع تصدير المشغولات الذهبية كما هناك تشاورا مستمرا حول العديد من المبادرات لدعم تلك الصناعة ودعم الورش والمصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها وتسهيل تداول المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية مضيفا أن الشعبة بصدد إطلاق مبادرة جديدة سيكون لها أثرا مباشرا على أسعار المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية كما ستخفف من ضغط الطلب المتزايد محليا على السبائك.

تزايد الطلب على السبائك

وأشار ميلاد الي أن ارتفاع أسعار الذهب الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية كان نتيجة استمرار تزايد الطلب على السبائك كملاذ أمن للاستثمار خاصة في ظل موجات التضخم والأزمات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، مع محدودية حجم المعروض بالأسواق، مؤكدا أن المبادرة التي سيطلقها اتحاد الغرف التجارية سيوجه شريحة عريضة من المستثمرين لشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك بما سيحقق توازنا نسبيا في نوعية الطلب مع المنتجات المختلفة المعروضة وسيحقق تراجعا عاما في الأسعار.