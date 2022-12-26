أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع كبير لعيار 21 خلال التعاملات المسائية

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بصورة كبيرة في بداية التعاملات المسائية، خصوصًا في سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد أحد أبرز الأعيرة التي يحرص المصريون على شرائها وبيعها، وسط استمرار التوقعات بانخفاض سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالدولار

وكشف عبد الرحمن محمد، تاجر ذهب، أنّهم تفاجأوا بانخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر، على الرغم من ارتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار، والتي تعتمد أسواق الذهب على سعرها لتحديد سعر الجرام بصورة يومية، موضحًا أنّها سجلت 1799 دولارًا للبيع، بينما سجلت 1798 دولارًا للشراء.

قائمة سعر الذهب اليوم في مصر

وقال «عبد الرحمن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الذهب الآن اليوم الاثنين، بعد الانخفاض في بداية التعاملات المسائية جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1828.5 جنيه للبيع بينما سجل 1771.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1676.25 جنيه للبيع، فيما سجل 1623.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1600 جنيه للبيع، فيما سجل 1550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1371.5 جنيه للبيع، بينما سجل 1328.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1066.75 جنيه للبيع، فيما سجل 1033.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 941.25 جنيه للبيع، بينما سجل 885.75 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وأضاف أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، يتم احتسابها بإضافة قيمة مصنعية تتراوح بين 25 وحتى 65 جنيهًا على سعر الجرام، وذلك حسب الصائغ الذي تشتري منه، بالإضافة إلى أنّها تختلف باختلاف شركة الذهب، وأيضًا حجم الشغل الموجود في القطعة الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأوضح «عبد الرحمن» أنّ سعر الجنيه الذهب انخفض كثيرًا في بداية التعاملات المسائية، موضحًا أنّ الجنيه الواحد فقد 160 جنيهًا من سعره مقارنة بسعره في التعاملات الصباحية، حيث سجل الآن 12800 جنيه للبيع، بينما سجل 12400 جنيه للشراء.