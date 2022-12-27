تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش» بالأقصر إلى فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار تامر ثروت، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل طفل عبر إغراقه في برميل المش، في ثاني جلسات المحاكمة، لجلسة في آخر شهر فبراير 2023، لمناقشة الطب الشرعي، وسماع أقوال الشهود التي طلبها دفاع المتهمة.

محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش»

بدأت وقائع جلسة اليوم، بمطالبة دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى العقوبة، وهي الإعدام شنقا، قائلا: «نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، والمتهمة أدلت باعتراف تفصيلي، كما أنها قامت بتمثيل الجريمة كاملة أمام النيابة».

كما طالب دفاع المتهمة بإعادة تفريغ الكاميرات وإضافة شهود، مؤكدا أن موكلته تعرضت لضغوط نفسية شديدة، بالإضافة لتفريغ الكاميرات من منزل «أبو الحسن» نجل عمها المجاور، واستدعاء شاهدة تدعى «عطيات»، وهي عمة الطفل القتيل، والتي كانت مُتواجدة وقت الجريمة، كما طالب الدفاع بإضافة شهادة ابنة موكلته «مرام محمد»، البالغة من 11 عاما للتحقيقات، لأنها كانت متواجدة بالمنزل.

المتهمة: «إزاي هقتل ولدي»

ودخلت المتهمة بقتل طفل الأقصر، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية طفل «برميل المش»، في نوبة بكاء أثناء محاكمتها بمحكمة جنايات الأقصر، قائلة: «أنا مربياه ومقتلتوش.. إزاي هقتل ولدي».