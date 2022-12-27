موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا بالدوري.. الأحمر يسعى لمصالحة جماهيره

يترقب عشاق الساحة المستديرة، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، بالجولة العاشرة من مباريات الدوري المصري الممتاز، وتستعد القلعة الحمراء بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نادي سيراميكا بقيادة المدير الفني أحمد سامي، ويسعي المارد الأحمر خلال المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، إلى تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط من المباراة بعد التعادل السلبي أمام نادي سموحة خلال الجولة السابقة وعدم استغلال تعثر الزمالك أمام المقاولون العرب بالتعادل دون أهداف ضمن منافسات نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا والقنوات الناقلة

ويأتي موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء، في السابعة مساءً، وتنقل اللقاء قنوات «أون تايم اسبورتس»، الحاصلة على حقوق إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري.

الأهلي يسعي لمصالحة جماهيره أمام سيراميكا كيلوباترا

يدخل النادي الأهلي المباراة ولا شيء أمامه سوى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل خلال الجولة السابقة أمام سموحة والتفريط في الابتعاد بصدارة الدوري عن نادي الزمالك، بالإضافة لتقديم أداء متذبذب خلال الفترة الماضية، ما أغضب جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر مباريات قوية من لاعبي الفريق خاصة بعد خسارة بطولة الدوري موسمين متتاليين، ويسعى اللاعبون لمصالحة الجماهير بتقديم أداء فني قوي خلال المباراة المرتقبة.

ترتيب الأهلي وسيراميكا بالدوري

يحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ23 نقطة بواقع 9 مباريات خاضها الفريق منذ بداية الموسم، حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 2، أما سيراميكا كيلوباترا يأتي في المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 11 نقطة من 9 مباريات لعبها الفريق، حقق الفوز في ثلاث والتعادل في مباراتين والهزيمة في 4.