مباريات اليوم في الدوري المصري.. 3 مواجهات مهمة في «صراع القمة»

يترقب عشاق الكرة المصرية، موعد مباريات اليوم في الدوري المصري، في ختام الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز لموسم 2022-2023، حيث تقام اليوم 3 جولات بين 6 فرق، تسعى كل منها للفوز وحصد النقاط الثلاث، والحفاظ على قمة الدوري أو تحسين الترتيب.

ويلتقي اليوم فريقي الأهلي وسموحة، في حين يوجه الزمالك فريق المقاولون العرب، بينما فريق الإسماعيلي على موعد مع فريق المصري البورسعيدي، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

- الإسماعيلي ضد المصري، الساعة 2.45 عصرا.

- الزمالك ضد المقاولون العرب، الساعة 5 مساء.

- الأهلي ضد سموحة، في تمام الساعة 7 مساء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن، وقبل مباريات اليوم كما يلي.

1- الأهلي برصيد 22 نقطة.

2-الزمالك برصيد 20 نقطة.

3- فيوتشر برصيد 19 نقطة.

4- الاتحاد السكندري برصيد 18 نقطة.

5- بيراميدز برصيد 17 نقطة.

6- غزل المحلة برصيد 17 نقطة.

7- المقاولون العرب برصيد 11 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة.

9- طلائع الجيش برصيد 11 نقاط.

10- أسوان برصيد 9 نقاط.

11- المصري البورسعيدي برصيد 8 نقاط.

12- فاركو برصيد 8 نقاط.

13- سموحة برصيد 7 نقاط.

14- الداخلية برصيد 7 نقاط.

15- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط.

16- البنك الاهلي برصيد 6 نقاط.

17 - إنبي برصيد 6 نقاط.

18- حرس الحدود برصيد 3 نقاط.