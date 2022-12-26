سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الإثنين في الأسواق والمحلات التجارية

يواصل سعر البيض ثباته في الأسواق بعد أن شهد موجات من التذبذب الفترة الماضية، ويبحث عدد من المواطنين عن سعره بشكل يومي، لما به من عناصر غذائية مهمة تمد الجسم بالبروتين وكثير من العناصر التي تساعد على نضارة البشرة وإعادة الحيوية للشعر والجسم بشكل عام.

وفي السطور التالية، نرصد سعر طبق البيض في المحلات التجارية المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة أيضا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

البداية من المزرعة حيث سجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم نحو 65 جنيهًا، وفي المحلات التجارية والأسواق تتراوح بين 79 و90 جنيها، وفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وداخل منافذ وزارة الزراعة وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم لنحو 69 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر نحو 85 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ البيضاء

وشهدت الأسعار المتعلقة بالثروة الداجنة استقرارا ملحوظا، حيث سجلت أسعار الفراخ في المحلات التجارية 46 - 47 جنيها للكيلو، فيما اختلفت أسعار مشتقاتها الطازجة في المحالات التجارية لتستقر كما يلي.

- تراوح سعر شيش البانيه بين 110 لـ120 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر شاورما دجاج بين 110 إلى 120 جنيهًا.

- تراوح سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكبد الصافي الكيلو إلى نحو 50 جينها.

- وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من البانيه بين 85 - 100 جنيه.

- تراوح سعر صدور بالعظم يتراوح بين 82 و88 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك المخلية ستراوح بين 70 و82 جنيهًا.

- وصل سعر دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو تقريبا عند نحو 85 جنيهًا.