لدفع المصروفات الدراسية.. إعادة فتح منصة التكافل الطلابي في جامعة المنيا

وافق مجلس جامعة المنيا، على إعادة فتح منصة الجامعة للتكافل الطلابي مرة أخرى، لإعطاء أكبر فرصة للطلاب للتقدم للحصول على دعم الجامعة نقدي أو للمصروفات الدراسية والكتاب الجامعي والإقامة بالمدن الجامعية.

تحمل نفقات التسجيل وإرجاء جوائز الجامعة

كما وافق مجلس جامعة المنيا، على تحمل الجامعة لنفقات التسجيل للماجستير والدكتوراه للباحثين من المدرسين والمدرسين المساعدين مرة واحدة فقط، وكذا إرجاء جوائز الجامعة لهذا العام، واقتصارها على جوائز النشر الدولي للباحثين تشجيعا لهم على النشر الدولي ورفع تصنيف الجامعة دوليا، وذلك في إطار ترشيد النفقات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني وأمين عام الجامعة، وأمين اتحاد طلاب الجامعة.

كما وافق المجلس على آليات العمل بلجان الفرق بالكليات، واقتصارها على الطلاب الراسبين فقط لبلوغ الحد الأدنى لدرجات النجاح، بما لا يمس المراكز القانونية لباقي الطلاب ولا يخل بتكافؤ الفرص والعدالة.

الاستعداد لعقد امتحانات منتصف العام

وأكد انتهاء الجامعة من الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، وإعلان الجداول، وتوفير جميع المتطلبات اللوجستية التي تضمن انتظامها، والتي من مقرر لها أن تبدأ في الأول من يناير القادم، وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات العملية والنظرية.

وشدد على تطبيق جميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والكنترولات ومنع حالات الغش وذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وبما يضمن تقديم خريجا متميزا للمجتمع لديه القدرة علي مواكبة متطلبات سوق العمل، مشددا على عدم دخول الطلاب بالهاتف المحمول، وحضور المراقبين قبل بدء اللجان بنصف ساعة على الأقل، وإعلان الطلاب بأن الامتحانات مراقبة بالكاميرات ويمكن للجامعة الرجوع على الطالب بعد انتهاء الامتحان حال رصد أي سلوك يتنافى مع قواعد الامتحانات.