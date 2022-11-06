أخبار أسوان.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث وإنشاء مجمع الصناعات الغذائية

على مدار 24 ساعة شهدت محافظة أسوان عدة أحداث ما بين رياضة وحوادث وأخبار اقتصادية، وبدأت بالمحافظة رحلة ترفيهية بالدراجات لتنشيط السياحة، ووقعت عقدًا لإنشاء منطقة صناعية جديدة، فيما أصيب 3 أشخاص ولقي 2 آخرين مصرعهما في حادث سير، وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أخبار أسوان السياحية

بدأت أخبار أسوان السياحية برحلة ترفيهية بالدرجات شارك بها العديد من السائحين لتنشيط السياحة، وانطلقت من السد العالي وزارت معابد فيلة وحديقة الشيراتون وستزور أيضا معبد إدفو.

أخبار الحوادث في أسوان

,لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي إثر انفجار الإطار الأمامي، وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارًا بوقوع حادث بمدينة أسوان ومصابين وضحايا، وجرى نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، ونقل الجثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

بروتوكول تعاون بين تنمية الصعيد ومحافظة أسوان

ومن بين أخبار أسوان الاقتصادية، وقعت هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان لإنشاء مجمع الصناعات الغذائية بـ«وادي كركر» على مساحة 40 فدانا؛ للاستثمار في المحاصيل الزراعية بمحافظة أسوان.

مفاوضات بين النحاس ونادى أسوان

وفيما يتعلق بأخبار أسوان الرياضية، ما زالت المفاوضات مستمرة بين نادي أسوان الرياضي وعماد النحاس المرشح لتدريب الفريق، وذلك عقب وجود خلاف مادي بين الطرفين كان سيؤدي لوقف التفاوض، إلا أن النادي تمسك بالنحاس مما أعاد المفاوضات.