حزن بتشييع جواهرجي أسوان.. عريس استقبل مولودته الأولى منذ شهر ومات بعيار طائش

اشترى عروسان شبكة زفافهما بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتنطلق الأعيرة النارية بسماء الصاغة بمدينة إدفو كعادة أهل صعيد مصر بالاحتفال بالأعيرة النارية لتصاحبها الزغاريد، حتى قطع ذلك صرخات جمدت المشهد لثوانٍ وتبين مصدرها للصائغ الشاب محمود وهبة، الذي استقرت إحدى الرصاصات بصدره، ليسرع الجميع بنقله لمستشفى إدفو المركزي لإسعافه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وتحول الفرح لمأتم.

تشييع جثمان الصائغ الشاب

حزن ونحيب طغى على مركز إدفو بأكمله بتشييع جثمان الثلاثيني محمود وهبة خميس الشهير بـ«إيفلينو الصايغ».

عقب تصريح الجهات المختصة بذلك فالجميع لا يصدق وفاته وفقا لحديث حربي محمد، صديق الصائغ الشاب وشاهد عيان، لـ«الوطن»، فقال: «كان نسمة الله يرحمه ومش مصدقين اللي حصل، فقد كان بشوشا ويضحك مع الجميع».

الصائغ العريس

وأضاف أنه عريس منذ أقل من عام وما زال العديد يلقبه بالعريس فهو عريس الجنة وقد استقبل مولودته الأولى منذ شهر تقريبا.

لم يفرح بمولودته

بينما قالت «رانيا.م» إحدى أقارب الصائغ الشاب، لـ«الوطن»، إن «رحيل إيفلينو دبحنا كلنا مش مستوعبين ده كان لسه بنحتفل بفرحه ولسه مفرحناش بمولودته اللي سابها ومشي بسرعة، ربنا يصبرنا ويصبر زوجته اللي رافضة الكلام من الصدمة، بنتها بحضنها وبتبصلها وساكته».

رابطة الذهب بأسوان تنعى الصائغ الشاب

ونعت رابطة الذهب بمحافظة أسوان الصائغ الشاب وقدمت واجب العزاء لأسرته.

وكانت قد تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بوصول جثمان صائغ شاب لمستشفى إدفو المركزي، متأثرا بإصابتها بطلق ناري بالخطأ أثناء الاحتفال بشراء ذهب بشارع الصاغة بمدينة إدفو.