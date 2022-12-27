«القاهرة» توجه رؤساء الأحياء بالتصدي لمخالفات البناء في المهد

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية بحي المقطم، برئاسة العميد أحمد أبو بكر، رئيس الحي، نجحت في التصدي لإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الشرطة، حيث تم تنفيذ إزالة تعديات تتمثل في بناء غرفة وجمالون بالصاج والحديد بالقطعة رقم 79 بميدان النافورة بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم.

وأشارت إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي لمخالفات البناء وإزالتها بصورة فورية وفي المهد، وأسفرت الجهود عن تنفيذ وقف أعمال مخالفة في المهد بالقطعة رقم 6501 بالحي الخامس بمنطقة الهضبة الوسطى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة ومصادرة المضبوطات المستخدمة.

إجراءات قانونية

وأضافت نائب المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، واصلت جهودها لمنع البناء المخالف، وأسفرت الجهود عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع رايل بمنطقة منشية عين حلوان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي، وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة مخالفات البناء بالمقطم

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي، بقياد اللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادي، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بتنفيذ إيقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار رقم 26 شارع 18، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأحياء أثناء أعمال التنفيذ، مع إعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.