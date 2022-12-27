السيطرة على حريق شقة سكنية بالسادات دون خسائر بشرية

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حريق في شقة سكنية بالمنطقة الثامنة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين، ولكن الحريق التهم محتويات الشقة السكنية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة الثامنة بدائرة المركز، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، تمكنت الحماية المدنية مساء أمس، من السيطرة على حريق نشب في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات، بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما انتقل إلى مكان الحريق عدد من المسؤولين لمتابعة السيطرة على الحريق.

وأكد مصدر أمني، أنه فور تلقي بلاغ بنشوب الحريق تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة علي الوضع دون خسائر أو إصابات بين المواطنين أو العمال في المصنع .